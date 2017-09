Sci e jetpack, la combinazione perfetta

9 giugno 2017

Se Filip Flisar si accorge di aver fatto troppo tardi ha un rimedio infallibile per arrivare in orario. Essendo un campione mondiale di ski-cross ha delle doti fuori dal comune, ma anche qualche asso nella manica: un jetpack e un paio di sci. Unendo le due cose è riuscito a toccare i 120 km/h di velocità sfrecciando tra strade, marciapiedi e porticati della sua città, Maribor, in Slovenia.

