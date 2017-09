L’adventure race più spettacolare al mondo

9 giugno 2017

La gara di paragliding che attraversa le Alpi per oltre 1000 km. Come nelle precedenti edizioni si parte da Salisburgo, in Austria, per atterrare in una piccola zattera al largo del Principato di Monaco. Tra gli atleti in gara il 2 luglio prossimo anche l'italiano Aaron Durogati.

