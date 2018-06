Jason Paul è Mr. Freeze

9 giugno 2017

Il free runner Jason Paul, trasformatosi per l’occasione in “freezerunner”, ha sfidato la città di Harbin che si trova sul confine siberiano: una delle zone più fredde del mondo con temperature che sfiorano i -25°. Qui viene ospitato ogni anno uno dei festival più curiosi che ci siano: artisti di tutto il mondo si radunano in questo luogo e costruiscono sculture e interi palazzi di ghiaccio. Un vero e proprio paradiso del parkour.

