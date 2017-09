Ecco il nuovo canale

9 giugno 2017

Ci girava in testa da un po' e finalmente: eccola qua. Una sezione del nostro sito che basta aprire per innescare fibrillazioni a catena e che, per non sbagliare, abbiamo chiamato Adrenalina.



Solo sport adrenalinici, solo un rapporto con il pericolo da lasciar gestire a pro che fanno quello da anni, non un frame di noia e anzi tanto di parola magica che è più di un timbro: Red Bull. Perchè è l'intero pianeta Sport Red Bull che accogliamo qui sciabolando la boccia buona: un nuovo canale, sul sito e sull’app, che permetterà di guardare i video di Sportmediaset direttamente in TV.



Qualche esempio? Cliff Diving, Kayaking, Parapendio, per ora, con le uscite in anteprima, i backstage, interviste speciali a gente speciale come il nostro Alex De Rose, per i tre che non lo conoscessero: Mister Cliff. Classe 1992, calabrese d’origine, triestino d’adozione è l'unico italiano stabilmente nel giro figo dei tuffatori da grandi altezze, gruppo di fulminati professionali fino al midollo che gira il mondo volando dalle rocce con la scusa del mare sotto.



E in attesa di Polignano, prima e unica tappa italiana in calendario (23 luglio), Alex si tuffa in esclusiva per noi. Lo fa dal Castello di Duino, dimora privata a strapiombo sul mare, da oltre 400 anni proprietà dei principi Della Torre e Tasso, a pochi chilometri dalla sua Trieste. “Il mio viaggio verso Polignano non poteva che iniziare da qui – dice Alessandro – ormai Trieste è la mia città.” E allora telecamerina in mano e giù, il tutto in diretta nella nostra sezione Adrenalina. E' solo l'inizio. Seguiteci (se ve la sentite).