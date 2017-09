Vivi la velocità in prima persona

9 giugno 2017

Il campione Sébastien Loeb e gli altri membri del suo team ci accompagnano in un dietro le quinte davvero unico, tra una pausa del mondiale di rallycross e l'altra. Curve impossibili, un salto in officina, e dei momenti mozzafiato catturati all'interno dei loro bolidi per vivere e sentire la velocità, il fango, l'adrenalina in prima persona.

