Una delle gare più dure del mondo

9 giugno 2017

Cosa sono 5 ore non-stop di snowkite? Sono molti gli atleti che si radunano in Norvegia per sfidare gli elementi, ma sono pochi a portare la gara a termine tra freddo glaciale, un vento che taglia la faccia, e la concentrazione stellare necessaria a manovrare senza il minimo errore il proprio snowkite per quasi 130 estenuanti chilometri.

Scopri di più su Redbull.com