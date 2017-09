Kilian Fischhuber, dalla Cina con furore

9 giugno 2017

Kilian Fischhuber, cinque volte campione della Coppa del Mondo di Bouldering, trascorre la maggior parte del suo tempo in giro per il mondo alla ricerca di nuove sfide. In questo video affronta degli imponenti archi di roccia in Cina situati tra Hong Kong e Yangshuo, nella regione di Guangxi, tra i più grandi mai visti.

